PSG escuta ‘sim’ de astro e fica próximo de anunciar substituto de Mbappé

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 12:53 • Paris (FRA)

O PSG está muito próximo de anunciar um nome impactante para o comando de ataque. Destaque nas últimas temporadas e de saída do Napoli, o nigeriano Victor Osimhen já aceitou valores pessoais para assinar contrato com o time parisiense. No momento, a negociação está nos termos finais entre italianos e franceses.

Ainda não há certeza se o clube pagará a multa rescisória do centrovante, avaliada em cerca de 130 milhões de euros (quase R$ 800 milhões).

Provável novo atacante do PSG, Osimhen marcou 17 gols em 32 partidas pelo Napoli na última temporada. Filippo Monteforte/AFP

Osimhen é um alvo antigo do PSG. Antes mesmo de Kylian Mbappé deixar o clube e assinar com o Real Madrid, o nome do nigeriano era ventilado nos corredores de Paris. Inclusive, no início da janela de transferências, o sonho de Luis Enrique era contratar ele e o companheiro de ataque no Napoli, Kvaratskhelia.

Se por um lado a negociação com o georgiano não andou, Osimhen muito provavelmente vestirá a camisa do clube francês em 2024-25. O Napoli, inclusive, já tem negociações avançadas com o substituto para o ataque, Romelu Lukaku, do Chelsea, que estava emprestado à Roma na última temporada.

Ao contrário de Kvara, Osimhen não foi nem relacionado para os amistosos de pré-temporada do time italiano, o que indica a saída iminente. Além do camisa nove, o PSG sonha com a contratação de Nico Williams, destaque da campanha vencedora da Espanha na Eurocopa 2024. Entretanto, a concorrência pesada do Barcelona, que planeja pagar a multa rescisória do ponta.