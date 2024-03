PSG define alvo para substituir Mbappé e promete abrir os cofres após saída do astro

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 12:01 • Paris (FRA)

A saída de Kylian Mbappé do PSG no próximo verão é uma das transferências mais impactantes do futebol nos últimos anos. A grande questão que se forma com a saída do francês para o Real Madrid é sobre o futuro do time parisiense. Entre os diretores do clube, a decisão em consenso para o futuro é na direção de uma equipe jovem e talentosa. Neste sentido, um nome surge como alvo do clube para substituir Mbappé na posição de grande estrela do PSG: Lamine Yamal, do Barcelona.

Yamal, que fará 17 anos em julho deste ano, é uma das maiores promessas do futebol mundial. O espanhol vive uma temporada de afirmação na equipe, com seis gols e quatro assistências na temporada, e até por isso, é uma das peças mais valiosas do Barcelona, considerando o presente e o futuro. O jornal MARCA, da Espanha, afirmou que o PSG está disposto a pagar quantia astronômica de 200 milhões de euros por Lamine Yamal: esta seria a segunda transferência mais cara da história do futebol. A primeira também foi entre Barcelona e PSG, na chegada de Neymar à França, por 222 milhões.

O Barcelona está ciente do desejo da equipe francesa. Inclusive, Jorge Mendes, agente de Yamal, viajou para a Espanha nesta semana para se reunir com Joan Laporta, presidente blaugrana. A postura do Barça, entretanto, é quase irredutível. Na Catalunha, Lamine Yamal é visto como o maior talento produzido por La Masia desde Lionel Messi, e as atuações do jovem dão razão ao pensamento.

Ontem, em jogo contra o Mallorca, por LA LIGA, Yamal decidiu a vitória para o Barcelona com um gol que deixou o Javier Aguirre, o treinador adversário, atônito. Veja:

Apesar da pouca idade, o espanhol já se afirmou como uma peça importantíssima para o presente e o futuro do Barcelona, à frente de nomes que chegaram ao clube por valores altíssimos, como o caso do brasileiro Raphinha.

No entanto, um fato que pode ajudar o PSG na negociação é a necessidade financeira do Barcelona. Segundo o MARCA, os Culés têm menos dinheiro que o planejado no momento e vivem problemas com a alta folha salarial do elenco. Por isso, vender Lamine Yamal por 200 milhões de euros seria uma resolução imediata para os problemas econômicos do clube. Porém, esta saída está longe de ser a preferida dos dirigentes do Barcelona, que contam com a jovem estrela para o futuro.