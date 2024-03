Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Bologna x Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 08:00 • Bologna (ITA)

A Inter de Milão visita o Bologna, do técnico brasileiro Thiago Motta, neste sábado (9), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir das 14h (hora de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna (Itália), com transmissão da ESPN e do Star+.

✅ FICHA TÉCNICA

Bologna x Inter de Milão

Campeonato Italiano - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 9 de março de 2024, às 14h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna (Itália)

📺 Onde assistir: ESPN (TV paga) e Star+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Luca Pairetto (árbitro); Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (assistentes); Antonio Rapuano (quarto árbitro); Paolo Silvio Mazzoleni (VAR); e Maurizio Mariani (VAR assistente).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLOGNA (Técnico: Thiago Motta)

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen; Freuler, Orsolini, Ferguson, Fabbian e Saelemaekers; Zirkzee.

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Simone Inzaghi comanda a Inter de Milão rumo a mais um título do Campeonato Italiano (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)