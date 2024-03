Ancelotti revela prazo para o retorno de Militão e Courtois ao time principal do Real Madrid

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 10:39 • Madri (ESP)

Apesar do atual sucesso com a liderança em LA LIGA e a classificação para as quartas da Champions, a temporada do Real Madrid está longe de ser tranquila, e o motivo é claro: as lesões. Nomes importantes como Courtois, Alaba e o brasileiro Militão desfalcaram os Blancos em grande parte da temporada, porém, dois dos jogadores já tem data para retornar.

Em coletiva na manhã deste sábado (9), o treinador do Real Madrid afirmou que Militão e Courtois, que já voltaram a treinar com o grupo, devem retornar ao time principal após a próxima Data FIFA, marcada para a segunda metade de março: do dia 18 ao dia 26.

Militão sofreu uma grave lesão em seu primeiro jogo na temporada: uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em um primeiro momento, o prazo de recuperação estipulado foi de pelo menos sete meses. O zagueiro brasileiro voltou a treinar com o grupo na sexta (8). Confira:

A lesão de Courtois também foi uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho. O goleiro belga se machucou em um treino da equipe, em agosto do ano passado, e assim como Militão, passou por cirurgia para ter condições de voltar a jogar.

A falta dos defensores gerou preocupação para a temporada, ainda mais com a posterior lesão de David Alaba, em dezembro do ano passado. Mesmo com o setor altamente desfalcado, Carlo Ancelotti adaptou as peças disponíveis à situação, como a utilização do volante Tchouaméni na zaga, e viu jogadores reservas como Lunin assumirem os papéis de protagonismo com êxito, no caso do goleiro Lunin.

Com a recuperação dos jogadores em andamento, o temor em Madrid era de que Militão e Courtois pudessem perder a temporada. Porém, fato é que os dois pilares defensivos da equipe de Carlo Ancelotti voltarão aos gramados para a reta final de 23/24: é provável que ambos estejam em campo para o clássico contra o Barcelona, no dia 21 de março, e as quartas de final da Champions League, datadas para abril.

