(Foto: GUSTAVO ORTIZ/AFP via Getty Images)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

A Roma anunciou, nesta terça-feira (30), a contratação de Matìas Soulé, atacante da Argentina de 21 anos. O clube da capital da Itália vai pagar até 30 milhões de euros (R$ 183,4 milhões) à Juventus pela transferência do jogador, que esteve presente no Mundial sub-20.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O argentino passou parte da formação nas categorias de base do Vélez Sarsfield, até que na temporada 2019/20 passou a defender a equipe sub-18 da Juventus. No novo clube, assinou contrato de cinco anos.

Na última temporada, Matìas Soulé foi emprestado ao Frosinone, da Itália, e disputou 39 jogos, marcando 11 gols e distribuindo três assistências. Apesar do bom desempenho do jovem talento, a equipe foi rebaixada à segunda divisão do país.

➡️ Ex-jogador do Real Madrid é condenado à prisão após acidente de carro

Soulé disputou o Mundial Sub-20 do ano passado com a seleção da Argentina e esteve presente em três jogos. Anfitriã do torneio, a equipe dele foi eliminada nas oitavas de final, ao perder para a Nigéria por 2 a 0.