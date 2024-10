Promessa brasileira ganha destaque na Europa: ‘Vim para ser importante’

Rawlynson, promessa ex-Volta Redonda, ganha espaço no Noah, da Armênia (Foto: Divulgação/Noah)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 17:02 • Redação do Lance!

Rawlynson chegou e tratou de ir conquistando o seu espaço no futebol da Europa. No elenco do Noah, da Armênia, o jovem que chegou como uma das esperanças para o ataque do clube, de cara correspondeu às expectativas. Mesmo com pouco tempo de casa, ele já fez um gol e contribuiu com uma assistência pelo clube do leste europeu.

-Graças a Deus eu pude fazer o meu primeiro gol como profissional e ajudar ainda meu companheiro com uma assistência, é o meu grande objetivo aqui no clube, ajudar cada vez mais.

Desafios no futebol da Europa e futuro no Noah

Com apenas 19 anos, a promessa da Cidade do Aço não parece ter sentido o peso da adaptação ao novo país, e agora busca manter a boa fase no futebol da Europa. Apesar do ótimo início, o jogador afirma que a adequação a um país tão distante da cultura brasileira ainda é um obstáculo.

-A questão da adaptação ainda dificulta um pouco, é uma cultura completamente diferente, mas já estou conseguindo me virar bem, meu foco está totalmente em dar o meu melhor dentro de campo e evoluir a cada dia

Em bom momento, o jovem revelou sua grande meta para o restante da temporada: conquistar de vez o seu espaço no elenco e se firmar entre os titulares:

-Eu vim para conquistar meu espaço e ser peça importante dentro do clube, respeito meus companheiros, mas eu quero jogar, quero mostrar todo o meu potencial de ser um grande jogador aqui

Rawlynson é mais uma promessa brasileira no futebol da Europa (Foto: Divulgação/Noah)

