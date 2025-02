Após a derrota por 3 a 1 para o Clube Brugge, na última terça-feira (18), que eliminou a Atalanta nos playoffs da Champions League, o treinador Gian Piero Gasperini criticou abertamente o atacante nigeriano Ademola Lookman na coletiva de imprensa pós-jogo. Decepcionado com o comandante, o jogador publicou um pronunciamento nas redes sociais nesta quarta-feira (19).

Lookman lamentou a fala do seu treinador e disse que se sentiu desrespeitado ao ser destacado individual e negativamente após a eliminação.

- Ser destacado da maneira que fui não apenas dói, como também me parece profundamente desrespeitoso, principalmente por causa do imenso trabalho duro e comprometimento que sempre tenho colocado a cada dia para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bérgamo - disse o atacante nigeriano.

Lookman desperdiçou um pênalti no jogo de eliminação da Atalanta, o que gerou irritação de Gasperini. O técnico afirmou que o nigeriano não deveria ter batido a penalidade, já que é "um dos piores cobradores de pênaltis que já viu". Segundo o atacante, porém, foi o batedor oficial da equipe, Mario Retegui, que pediu para ele assumir a responsabilidade diante do Clube Brugge.

- Durante a partida, o cobrador de pênaltis designado me instruiu a cobrar o pênalti e, para apoiar o time, assumi a responsabilidade no momento de fazê-lo - completou.

Posicionamento de Lookman na íntegra

"Me entristece em um dia como esse ter que escrever este pronunciamento - principalmente pelo que conquistamos juntos como time e cidade.

Ser destacado da maneira que fui não apenas dói, como também me parece profundamente desrespeitoso, principalmente por causa do imenso trabalho duro e comprometimento que sempre tenho colocado a cada dia para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bérgamo.

Na verdade, eu lidei com muitas dificuldades durante meu tempo aqui - eu nunca falei da maioria, porque a opinião do time deve ser protegida e vir em primeiro lugar. Isso faz o que aconteceu na última noite ainda mais dolorido.

Junto com nossos incríveis fãs, nós como time também estamos sofrendo com o resultado da última noite. Durante a partida, o cobrador de pênaltis designado me instruiu a cobrar o pênalti e, para apoiar o time, assumi a responsabilidade no momento de fazê-lo.

A vida é sobre desafios e transformar a dor em força, o que continuarei fazendo."

O que disse Gasperini?

"Ademola Lookman é um dos piores cobradores de pênaltis que já vi. Ele queria cobrar o pênalti após fazer o gol. Ele pegou a bola apesar de Retegui e De Ketelea estarem disponíveis para cobrança. Não gostei do que Lookman fez."

Lookman foi o herói da Atalanta na última temporada

O atacante de 27 anos chegou à Atalanta em agosto de 2022 e soma 34 gols e 18 assistências em 81 partidas com a camisa Nerazzurri. Ele foi o herói da Dea na última temporada ao marcar três gols na final da UEFA Europa League na vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen.