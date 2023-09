Savinho falou sobre o processo para chegar nesse número sendo tão jovem. "Iniciar a carreira cedo, com 16 anos, me fez amadurecer logo enquanto jogador. Tive todo o apoio do Atlético na época e isso foi fundamental até pra minha transição para o PSV e agora para o Girona. Com 19 anos já estou com três temporadas sendo profissional e jogando na Europa, realizando sonhos. Tem sido uma jornada incrível e só vai melhorar", avaliou.