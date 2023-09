A Lazio arrancou o empate no jogo com o Atlético de Madrid nesta terça-feira (19) com um herói improvável. Nos acréscimos da partida, o goleiro Ivan Provedel marcou, de cabeça, o gol do time italiano no apagar das luzes e selou o empate por 1 a 1 no Estádio Olímpico de Roma, em jogo válido pela rodada de abertura do Grupo E da Uefa Champions League 2023/24.