Principal artilheiro brasileiro na Europa celebra marco: 'Melhorar'

Principal goleador brasileiro em atividade no futebol europeu em 2025, Matheus Albuquerque encerrou o ano civil no topo da artilharia entre os atletas do país que atuam fora. Atacante do UNA Strassen, de Luxemburgo, ele marcou 31 gols ao longo da temporada e foi peça central na campanha da equipe, atual terceira colocada da liga local, a apenas dois pontos do líder.

Mesmo com a marca expressiva, o brasileiro evita estabelecer limites individuais e aponta a ambição por evolução constante como combustível para 2026.

– Sem dúvidas foi um 2025 muito bom para mim, mas o atacante quer sempre melhorar a própria marca, né? Não estipulo uma quantidade, mas quero continuar fazendo gols e ajudando a equipe de todas as formas. A nossa qualidade coletiva sendo bem aproveitada, naturalmente vai mostrar o potencial individual de cada atleta e isso também é um incentivador – afirmou.

Números que colocam Matheus Albuquerque no topo

Os números ajudam a dimensionar o impacto da temporada do atacante. Os 31 gols anotados em 2025 superam com folga os principais artilheiros do futebol brasileiro no mesmo período. No cenário nacional, o goleador máximo do ano terminou com 27 gols, enquanto o segundo colocado balançou as redes 26 vezes.

A diferença se torna ainda mais significativa quando o recorte considera o número de partidas disputadas. Matheus precisou de apenas 36 jogos para alcançar a marca, contra 65 do principal artilheiro do futebol brasileiro, liderando a estatística com quatro gols de vantagem e quase metade dos jogos.

Matheus Albuquerque em ação pelo UNA Strassen (Foto: Marcelo Moreira / Una Strassen)

Na atual edição da liga luxemburguesa, o atacante mantém o alto nível de produção. São 17 gols e quatro assistências em 19 partidas, média superior a uma participação direta em gol por jogo. O desempenho sustenta o UNA Strassen entre os primeiros colocados e mantém a equipe viva na disputa pelo título nacional.

Além do campeonato local e da copa doméstica, o clube também esteve presente no cenário continental. Na atual temporada, o Strassen disputou a Conference League e enfrentou o Dundee United em dois jogos válidos pela segunda fase do torneio europeu, ampliando a experiência internacional do elenco.

Caminho do Strassen na liga

Na última temporada, o UNA Strassen terminou o campeonato nacional na segunda colocação, resultado que garantiu a classificação para a competição continental. Já em 2025/26, a equipe soma 32 pontos em 15 jogos e segue na briga direta pela liderança.

Por conta da pausa de meio de temporada, o time volta a campo apenas em fevereiro. O próximo compromisso será no dia 8, quando recebe o Hesperange, pela retomada do Campeonato de Luxemburgo. Dependendo dos resultados da rodada, o Strassen pode assumir a ponta da tabela já na reestreia da competição.

