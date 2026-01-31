Ex-América, zagueiro Zé Vitor vive fase artilheira em Portugal
Defensor soma quatro gols em 17 jogos na equipe
- Matéria
- Mais Notícias
Vivendo a melhor fase ofensiva da carreira, o zagueiro Zé Vitor tem sido peça decisiva do Nacional na Liga Portugal. Em sua segunda temporada no futebol português, o defensor soma quatro gols e uma assistência em 17 partidas, números expressivos para um jogador da posição e que ajudam a explicar o bom momento individual do atleta de 24 anos.
Relacionadas
- Vasco
Time da Grécia anuncia parceria estratégica com o Vasco visando o mercado europeu; entenda
Vasco31/01/2026
- Futebol Internacional
Entenda ausência de Estêvão em duelo do Chelsea pela Premier League
Futebol Internacional31/01/2026
- Futebol Internacional
Com brilho de Rayan, Bournemouth vence Wolves pela Premier League
Futebol Internacional31/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Nos dois compromissos mais recentes, Zé Vitor voltou a ser determinante. Ele marcou o único gol do Nacional no empate com o Gil Vicente e, na rodada seguinte, contribuiu com uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Rio Ave, participação direta que reforça sua presença também no jogo ofensivo da equipe.
– Fico muito feliz por esse momento. Sempre busco ajudar a equipe da melhor maneira possível, principalmente defensivamente, que é minha função principal, mas quando consigo contribuir lá na frente é ainda mais especial. É fruto de muito trabalho, confiança e do que a equipe vem construindo em campo – disse o zagueiro.
Consolidação em Portugal
Após a primeira temporada de adaptação, Zé Vitor se mostra mais confortável no futebol português. Com mais de 1.500 minutos em campo nesta edição do Campeonato Português, o defensor ganhou sequência e se firmou como titular, fator que tem refletido diretamente em seu desempenho.
– A adaptação foi um processo natural. No início é tudo novo, estilo de jogo, ritmo, cultura, mas hoje me sinto muito mais seguro e adaptado. Tenho um carinho enorme pelo América, que foi fundamental na minha formação, mas viver essa experiência em Portugal tem sido muito importante para minha evolução como atleta – afirmou.
Cria do América-MG, com passagens por Bahia, Tombense e pelo Vasco antes de chegar à Europa, Zé Vitor destacou a confiança recebida no Nacional como um dos pilares para a boa fase. A regularidade em campo tem sido um dos pontos fortes do defensor ao longo da competição.
– Essa sequência de jogos mostra a confiança que a comissão tem no meu trabalho. O dia a dia aqui é muito intenso, de muito aprendizado, e isso ajuda a manter o nível alto. Quero seguir trabalhando forte, mantendo a regularidade e ajudando o Nacional a alcançar seus objetivos na temporada – destacou.
Foco na Liga Portugal
Apesar do bom momento individual, o zagueiro reforça que o foco do elenco está no desempenho coletivo e na evolução rodada a rodada na Liga Portugal Betclic, competição marcada pelo equilíbrio.
– Sabemos que a competição é muito equilibrada e cada ponto faz diferença. Nosso objetivo é seguir somando pontos e crescer rodada a rodada. Vamos continuar trabalhando com seriedade para alcançar tudo o que o Nacional busca nesta temporada – completou.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias