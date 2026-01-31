Ex-América, zagueiro Zé Vitor vive fase artilheira em Portugal

Vivendo a melhor fase ofensiva da carreira, o zagueiro Zé Vitor tem sido peça decisiva do Nacional na Liga Portugal. Em sua segunda temporada no futebol português, o defensor soma quatro gols e uma assistência em 17 partidas, números expressivos para um jogador da posição e que ajudam a explicar o bom momento individual do atleta de 24 anos.

Nos dois compromissos mais recentes, Zé Vitor voltou a ser determinante. Ele marcou o único gol do Nacional no empate com o Gil Vicente e, na rodada seguinte, contribuiu com uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Rio Ave, participação direta que reforça sua presença também no jogo ofensivo da equipe.

– Fico muito feliz por esse momento. Sempre busco ajudar a equipe da melhor maneira possível, principalmente defensivamente, que é minha função principal, mas quando consigo contribuir lá na frente é ainda mais especial. É fruto de muito trabalho, confiança e do que a equipe vem construindo em campo – disse o zagueiro.

Consolidação em Portugal

Após a primeira temporada de adaptação, Zé Vitor se mostra mais confortável no futebol português. Com mais de 1.500 minutos em campo nesta edição do Campeonato Português, o defensor ganhou sequência e se firmou como titular, fator que tem refletido diretamente em seu desempenho.

– A adaptação foi um processo natural. No início é tudo novo, estilo de jogo, ritmo, cultura, mas hoje me sinto muito mais seguro e adaptado. Tenho um carinho enorme pelo América, que foi fundamental na minha formação, mas viver essa experiência em Portugal tem sido muito importante para minha evolução como atleta – afirmou.

Zé Vitor em ação no Nacional, de Portugal (Foto: Salvador Gomes)

Cria do América-MG, com passagens por Bahia, Tombense e pelo Vasco antes de chegar à Europa, Zé Vitor destacou a confiança recebida no Nacional como um dos pilares para a boa fase. A regularidade em campo tem sido um dos pontos fortes do defensor ao longo da competição.

– Essa sequência de jogos mostra a confiança que a comissão tem no meu trabalho. O dia a dia aqui é muito intenso, de muito aprendizado, e isso ajuda a manter o nível alto. Quero seguir trabalhando forte, mantendo a regularidade e ajudando o Nacional a alcançar seus objetivos na temporada – destacou.

Foco na Liga Portugal

Apesar do bom momento individual, o zagueiro reforça que o foco do elenco está no desempenho coletivo e na evolução rodada a rodada na Liga Portugal Betclic, competição marcada pelo equilíbrio.

– Sabemos que a competição é muito equilibrada e cada ponto faz diferença. Nosso objetivo é seguir somando pontos e crescer rodada a rodada. Vamos continuar trabalhando com seriedade para alcançar tudo o que o Nacional busca nesta temporada – completou.

