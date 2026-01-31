Brasileiro é destaque no Dubai City, dos Emirados Árabes Unidos

O atacante brasileiro Anderson Júnior, revelado nas categorias de base da Inter de Limeira, vive fase de protagonismo no futebol do Oriente Médio. Defendendo as cores do Dubai City desde agosto, o jogador natural de Campinas acumula 10 participações diretas em gols na atual edição da Divisão 1 dos Emirados Árabes.

Aos 22 anos, Anderson é o artilheiro da equipe na competição. O desempenho equilibrado — somando cinco gols e cinco assistências — coloca o brasileiro como peça-chave no esquema tático do clube.

— Estou muito feliz com o meu rendimento. Ter cinco gols e cinco assistências é algo que me motiva ainda mais para a sequência da competição. Desejo manter essa média e seguir ajudando o Dubai a evoluir — analisou o atacante.

Anderson Júnior em ação pelo Dubai City (Foto: Divulgação)

Foco no acesso

Com passagem anterior pelo Bahrain SC, Anderson Júnior ressaltou que, apesar dos bons números individuais, o objetivo prioritário é coletivo. O Dubai City luta para terminar a temporada no G2 da classificação, zona que garante o acesso à UAE Pro League, a elite do futebol local.

— O sonho de todos aqui é fazer com que o Dubai suba para a UAE Pro League na próxima temporada. Ainda temos mais da metade da competição por jogar e acredito totalmente nas nossas chances — finalizou o jogador.

