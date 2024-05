Presidente da La Liga confirma: ‘Mbappé jogará no Real Madrid’

Mbappé comemorando o título da Ligue 1 (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 11:33 • Madri (ESP)

Após o recém anúncio de saída do PSG, Javier Tebas, presidente da La Liga, afirmou que Kylian Mbappé jogará no Real Madrid, crescendo a expectativa da contratação do astro francês, que está no radar da equipe merengue há mais de 3 anos. Após algumas renovações com cifras abundantes, o proprietário do time parisiense, Nasser Al-Khelaifi não conseguiu convencer o camisa 7 a permanecer na equipe.

- Mbappé? Será do Real Madrid no próximo ano. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, tal como Vinicius e Bellingham. - declarou o presidente da La Liga, em entrevista ao 'Diário Olé', da Argentina.

Além de comentar do acerto entre Mbappé e Real Madrid, o mandatário 'entregou' o tempo de contrato do jogador na equipe quatorze vezes campeã da Champions League, além de brincar com a oportunidade do craque conquistar seu primeiro título da competição.

- O Real Madrid terá um grande elenco. Ele (Mbappé) vai assinar por cinco anos, logo terá cinco oportunidades de vencer a Champions - finalizou Javier.

Na última sexta-feira, o jogador de 25 anos anunciou que deixará o PSG ao final desta temporada, depois da confirmação do título do Campeonato Francês, o que reforçou os rumores sobre uma possível transferência à capital espanhola.

O vestiário dos Merengues não pensam na transferência de Mbappé, pois se reuniram em Madri para a comemoração da 36ª conquista do Campeonato Espanhol, reunindo milhares de torcedores, e vão jogar a decisão da Champions League no dia 1 de junho, contra o Borussia Dortmund, em Wembley.