Premier League: Aston Villa vira, mas sofre empate em casa contra o Brighton

O empate entre Aston Villa e Brighton pela 19ª rodada da Premier League serviu pouco para as duas equipes na tabela. O 2 x 2 no Villa Park na tarde desta segunda-feira (30) manteve os dois times longe do G4 na tabela. O Villa ocupa a 9ª posição com 29 pontos, enquanto o time visitante vem logo atrás, em 10º, com 27.

A distância para o G4, neste momento, é de seis pontos para o Aston Villa. O Chelsea, que perdeu para o Ipswich na rodada, tem 35 pontos e é o 4º colocado. Para o G6, a distância é menor. O Manchester City ocupa a posição com 31 pontos, na vaga que classifica para a próxima Conference League. O Newcastle é o 5º e ocupa a vaga da Liga Europa.

Aston Villa e Brighton terminaram empatados por 2 x 2 pela 19ª rodada da Preamier League. (Foto: Reprodução/X/@AVFCOfficial)

Como foi Aston Villa x Brighton

Quem abriu o placar foi o Brighton, com gol de Adingra, aos 12 minutos. O Aston Villa precisou correr atrás do placar e viu Rogers sofrer um pênalti. Ollie Watkins, principal nome no ataque, bateu bem na bola e empatou aos 36 minutos do primeiro tempo.

O intervalo virou com o placar empatado, mas logo aos dois minutos da segunda etapa o time casa virou com Rogers. A equipe comandada por Unai Emery seguiu melhor e esteve mais perto de fazer o terceiro gol, mantendo mais posse de bola e finalizando mais vezes no alvo do adversário.

Mas o Aston Villa não aproveitou as oportunidade e o Brighton buscou o empate aos 35 minutos do segundo tempo. Saindo da defesa, o lateral Lamptey fez boa jogada individual, passou para o atacante brasileiro João Pedro, que tabelou com Mitoma antes de servir o lateral direito para concluir a jogada que começou. Finalização certeira e 2 x 2 no placar.

O próximo compromisso do Aston Villa será no dia 4 de janeiro, mais uma vez em casa, diante do Leicester. Já o Brighton enfrenta o Arsenal jogando em casa, no Falmer Stadium.