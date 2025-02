Em jogo eletrizante, Barcelona e Atlético de Madrid empataram em 4 a 4, no estádio olímpico Lluís Companys, nesta terça-feira (25). O duelo, com muitas reviravoltas, foi válido pela ida da semifinal da Copa do Rei. Os gols do Atlético de Madrid foram marcados por Julián Álvarez, Griezmann, Llorente e Sorloth, enquanto Pedri, Cubarsí, Inigo Martinez e Lewandowski fizeram os gols do Barcelona.

Com o empate, o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei está aberto. O Atlético de Madrid conta com a vantagem de definir o confronto em casa. A partida será no começo do abril.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi avassalador. Os colchoneros começam o jogo de forma intensa e, em seis minutos, marcaram dois gols. O primeiro foi de Julián Álvarez, onde Griezmann cruzou, Lenglet cabeceou e Álvarez apareceu, estufando as redes aos 40 segundos de jogo. O segundo gol foi rápido como o primeiro. Julián Álvarez roubou a bola em passe errado e partiu em velocidade. Na corrida, o atacante achou Griezmann, que driblou o defensou e mandou para o gol, consolidando o 2 a 0.

O Barcelona, entretanto, não se deu por vencido. Koundé, que havia falhado no segundo gol, fez tabela com Lamine Yamal, e o espanhol acertou belo passe de volta para o francês. Na área, Koundé tocou para quem vinha e achou Pedri sozinho, que chutou forte sem chance para Oblak. O gol de empate saiu dois minutos depois. Em escanteio, Raphinha cruzou e achou Cubarsí, que cabeceou e igualou o placar.

O gol de virada veio aos 40 minutos, ainda no primeiro tempo. O Barcelona estava pressionando, sem dar nenhuma chance ao Atlético de Madrid. Foi em um escanteio, novamente, que o gol saiu. Raphinha cruzou novamente e Inigo Martínez apareceu sozinho na segunda trave para cabecear e virar o jogo.

Jogadores do Barcelona comemoram gol no jogo contra o Atlético de Madrid (Foto: Manaure Quintero / AFP)

No segundo tempo, o Barcelona continuou pressionando. Aos poucos, o Atlético de Madrid conseguia sair e atacar, mas o time da Catalunha chegava com mais perigo. Lewandowski marcou o quarto dos Culés. Porém, quando tudo parecia terminado, o Atlético de Madrid conseguiu empatar o jogo. Llorente marcou o terceiro gol e Sørloth garantiu o empate dos Colchoneros nos acréscimos.

O que vem por aí?

A próxima partida do Barcelona será por LaLiga. Os Culés enfrentaram a Real Sociedad em casa. O jogo será no domingo (2), às 12h15 (de Brasília). O Atlético de Madrid entrará em campo um dia antes, no sábado (1º). A equipe enfrentará o Athletic de Bilbao por La Liga. O jogo será às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 4x4 Atlético de Madrid

JOGO DE IDA - SEMIFINAL - COPA DO REI

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP);

🕴️ Arbitragem: Alejandro Hernadéz (árbitro); Guadalupe Ayuso e Alejandro Iglesias (assistentes); Melero López (VAR)

⚽ Gols: J. Álvarez (ATM 1'/1T), Griezmann (ATM 6'/1T), Pedri (FCB 19'/1T), Cubarsí (FCB 21'/1T), Iñigo Martínez (FCB 41'/1T), Lewandowski (FCB 28'/2T), Llorente (ATM 38'/2T) e Sørloth (ATM 48'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Galán (ATM), Giménez (ATM), Barrios (ATM) e Sørloth (ATM)

🟥 Cartão vermelho:

⚽ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Simeone)

Oblak; Galán, Gímenez, Lenglet e Llorente; Gallagher, Barríos, De Paul e Giovane Simeone; Griezmann e Julián Alvarez.