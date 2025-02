O Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, surpreendeu mais uma vez na temporada de 2025. Em um final de jogo eletrizante, a equipe comandada pelo argentino conseguiu arrancar um empate por 4 a 4, contra o Barcelona. O confronto foi o primeiro entre os clubes, pela semifinal da Copa do Rei, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O resultado foi conquistado na raça. A equipe Colchonera chegou a abrir 2 a 0 durante os primeiros minutos do primeiro tempo, com gols de Julián Alvarez e Antoine Griezmann. Contudo, viu o rival virar o placar ainda nos 45 minutos inicias, nos tentos de Pedri, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. O Barcelona ainda ampliou a vantagem para 4 a 2, com Robert Lewandoski, aos 71 mintuos.

A magia do time treinado pelo técnico argentino começou aos 84 minutos, quando Marcos Llorente diminuiu a desvantagem no placar. O empate surpreendente aconteceu já nos acréscimos. O atacante Alexander Sorloth foi o responsável por garantir a reviravolta da partida aos 93'. O feito fez a web realizar elogios trabalho de Simeone no comando do Atlético de Madrid.

Barcelona x Atlético de Madrid

Com o empate no primeiro confronto entre as equipes, o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei promete ser aberto. O Atlético de Madrid irá contar com a vantagem de definir o confronto dentro de casa, no Estádio Riyadh Air Metropolitano. A partida ainda não tem data certa, porém está prevista para acontecer no começo do abril.

