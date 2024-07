Portugal x França: qual o retrospecto do confronto?

Após duelo emocionante em 2016, seleções voltam a se enfrentar pela Eurocopa. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 05:00 • Hamburgo (ALE)

Pelas quartas de final da Eurocopa 2024, Portugal e França se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 16h (de Brasília), no Estádio do Volkspark, em Hamburgo. Com uma rivalidade aflorada pelo passado recente de jogos importantes, as seleções definem uma vaga nas semifinais da competição continental, contra Espanha ou Alemanha, que duelam mais cedo, às 13h (de Brasília).

Mas, afinal, como é o histórico de confrontos entre as seleções?

Raio-X: Portugal x França

Portugal e França se enfrentaram em um total de 28 partidas no decorrer da história. A vantagem geral é extensa para o lado francês, que triunfou 19 vezes e perdeu apenas seis, além de três empates. Na última vez que se enfrentaram, pela fase de grupos da Euro 2020, empate por 2 a 2.

Apesar de levar a pior no confronto geral, a seleção lusitana detém a mais importante vitória da história do confronto: a decisão da Eurocopa 2016. Em uma verdadeira epopeia no Stade de France, o gol salvador de Éder na prorrogação tirou o povo português da seca histórica de títulos com a seleção nacional. Bom lembrar que Portugal atuava fora de casa e perdeu Cristiano Ronaldo, lesionado, logo no primeiro tempo.

Dez anos antes, as seleções protagonizaram outro confronto memorável, desta vez, pela semifinal da Copa do Mundo. Com gol solitário de Zidane, de pênalti, a França avançou para a decisão em Berlim, onde foi derrotada pela Itália no lendário jogo marcado pela cabeçada de Zizou em Materazzi.

No geral, a França balançou as redes em 85% das partidas, enquanto Portugal, apenas em 57%. O último duelo quebrou uma sequência de poucos gols no recorte recente: quatro dos últimos cinco jogos tiveram no máximo um gol no placar.

A maior goleada da história do confronto foi aplicada pela França em duas oportunidades: 4 a 0, em 2001 e 1929. O maior placar também foi registrado para o lado dos Bleus, em 1959, quando venceram um amistoso internacional por 5 a 3.

Informações gerais da partida

⚽ Portugal x França

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 5 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV