Portugal para na retranca da Escócia e não sai do zero na Liga das Nações

Publicada em 15/10/2024 - 18:11 • Glasgow (ESC)

Escócia e Portugal empataram por 0 a 0 nesta terça-feira (15), em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações da Uefa. Este resultado impediu que a seleção de Cristiano Ronaldo se classificasse de forma antecipada para as quartas de final da competição. Ainda assim, os portugueses lideram o Grupo 1 da Divisão A do torneio, com 10 pontos em quatro partidas. Os escoceses, por sua vez, seguem na lanterna do grupo e sem vitórias, com apenas um ponto.

Como foi o jogo

Portugal teve a posse de bola por mais tempo na primeira etapa, mas esbarrou em inúmeros erros técnicos, especialmente de passe e cruzamento. A Escócia, por sua vez, se mostrava bastante confortável na defesa e ensaiavam alguns momentos de pressão na saída de bola do adversário, mas não conseguiam puxar contra-ataques para tentar abrir o placar.

O cenário se manteve o mesmo durante a segunda etapa. Vale destacar que, apesar da posse de bola, Portugal praticamente não criou chances de gol, o que impediu até mesmo que a seleção de Cristiano Ronaldo tivesse um momento de pressão no duelo.

O que vem pela frente

Ambas as seleções voltam a campo apenas em novembro, na última Data Fifa do ano, quando Portugal enfrenta a Polônia em casa, no dia 15, e a Croácia fora, no dia 18. A Escócia, por sua vez, enfrenta a Croácia no dia 16 e a Polônia no dia 19. Todos os jogos são válidos pela Liga das Nações da Uefa.

