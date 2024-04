Pochettino descarta paciência com as recentes atuações do Chelsea e manda recado aos jogadores

Chelsea vive temporada ruim e Pochettino perde a paciência (Adrian DENNIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 18:25 • Londres (ING)

O Chelsea vive mais uma temporada abaixo da expectativa e convive com problemas, sendo alguns mais recentes. As últimas atuações da equipe inglesa tem desapontado a comissão técnica e torcedores, deixando as vitórias escaparem.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), às vésperas do clássico contra o Manchester United, pela Premier League, Mauricio Pochettino, treinador dos Blues, falou sobre a conversa que teve com o elenco e descartou a possibilidade de mais paciência com jogadores, atribuindo maior responsabilidade.

➡️ Dono do Chelsea pede paciência diante de maus resultados: “Deixe o projeto seguir seu caminho”

- Conversamos muito durante esses dias desde o jogo. Somos o Chelsea, mas precisamos nos comportar como o Chelsea. Se queremos pertencer a um grande clube, não é desculpa ser um jogador jovem ou inexperiente. No final do dia, precisamos atuar - afirmou.

- Falamos sobre o potencial dos jovens jogadores para serem jogadores incríveis, mas eles precisam perceber que precisam melhorar rapidamente. Não há tempo para melhorar em um ou dois anos, porque o nível é muito alto, na Premier League e neste clube - acrescentou.

A irritação de Pochettino se dá por conta do último duelo, contra o Burnley, pela 30ª rodada da Premier League. Na ocasião, a partida estava empatada até os 33 minutos do segundo tempo, até que o Chelsea, com um a mais, marcou o segundo gol. Três minutos depois, sofreu o segundo gol e desperdiçou a vitória.

➡️ Guardiola rebate críticas de ex-treinador sobre Haaland: ‘Técnico de terceira divisão’

- É por isso que fiquei desapontado depois do jogo contra o Burnley. Com a bola tentamos, jogamos, criamos chances. Mas depois precisamos correr e correr atrás, porque senão não dá para ganhar nada. Se quisermos vencer, precisamos respeitar ambas as fases do jogo - disse.

Nesta quinta-feira (3), os Blues encaram os Red Devils, no Stamford Bridge, a partir das 16h15 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

- Amanhã contra o Manchester United precisamos jogar melhor. Precisamos mostrar mais energia, mostrar que podemos competir mais como uma equipe - destacou.

FUT INTERNACIONAL