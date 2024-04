Mauricio Pochettino é técnico do Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 13:00 • Londres (ING)

Todd Boehly, empresário norte-americano e dono do Chelsea, em entrevista à Forbes, pediu paciência aos torcedores depois dos maus resultados que o clube tem tido ultimamente. A torcida está insatisfeita e quer uma resposta a curto prazo para a crise esportiva dos Blues, proprietário pode deixar o cargo em 2027.

O Chelsea ocupa o 12° lugar do Campeonato Inglês e soma 40 pontos, apenas 18 na frente do Luton Town, na zona de rebaixamento. Uma situação anormal para os investimentos recentes dos Blues, por conta disso, o dono do clube teve que sair para acalmar as coisas e pedir paciência.

- Apenas precisamos deixar o processo se desenvolver e dar-lhes tempo para passarem de jogadores individuais incríveis com grandes habilidades para se integrarem a uma equipe. A boa notícia é que as pessoas se envolvem muito, e a má notícia é que as pessoas se importam demais. Isso leva a momentos em que estão frustradas com a equipe e os proprietários. Eu entendo isso, mas precisamos apenas continuar no rumo certo - afirmou Todd, em entrevista à Forbes.

Todd é proprietário do clube desde maio de 2022, quando Roman Abramovich precisou vender o Chelsea e se desfazer do clube por causa das sanções impostas pelo governo do Reino Unido contra pessoas ligadas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, por conta da Guerra na Ucrânia. O atual dono do clube tem sido alvo de críticas da torcida pelos fracassos esportivos e deve deixar o cargo na temporada 2026-27.