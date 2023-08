O QUE VEM POR AÍ?

A presença do argentino no Inter Miami tem sido uma reviravolta fascinante para a equipe. Desde a estreia do astro, o time vive uma nova fase, acumulando quatro vitórias e um empate, marcando oito gols. A chegada de Messi trouxe não apenas sua classe incontestável, mas também um impulso de confiança a todo o elenco. Nas quartas de final da Leagues Cup, o Inter Miami impressionou ao derrotar o Charlotte FC por 4 a 0. A equipe está ansiosa para continuar sua trajetória vitoriosa, com Messi liderando o ataque e elevando o nível de sua performance.



+ Atlético de Madrid vence Granada e assume a liderança do Campeonato Espanhol