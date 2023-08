Jogando em casa, o Manchester United tomou as rédeas da partida. Contudo, os Diabos Vermelhos viram um Wolverhampton organizado e com as linhas baixas, disposto a jogar no contragolpe. A primeira grande chance dos Wolves veio com Sarabia, que após grande arrancada de Matheus Cunha, bateu cruzado de canhota, próxima à meta de Onana. No fim do primeiro tempo, o United intensificou a pressão, mas foi para o intervalo zerado.