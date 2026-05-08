Petição para Mbappé deixar o Real Madrid atinge 50 milhões de assinaturas

Em meio a uma temporada melancólica e sem títulos, o vestiário do Real Madrid implodiu de vez. Uma petição online com o título de "Fora, Mbappé" atingiu a inacreditável marca de 50 milhões de assinaturas nesta sexta-feira (8), após um episódio de violência no centro de treinamento.

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Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Villarreal, por La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

O movimento, que começou na terça-feira (5), ganhou força global. "Madridistas, façam ouvir a vossa voz. Se acreditam que é necessária uma mudança, não se calem", diz o manifesto que acusa o francês de egoísmo.

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O estopim para a fúria da torcida foi a briga generalizada ocorrida na quinta-feira em Valdebebas. Segundo relatos, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni trocaram socos durante a atividade. A situação foi tão grave que Valverde precisou de atendimento hospitalar e levou pontos em um corte no rosto.

Enquanto o clima era de tensão extrema e reuniões de emergência, as câmeras do programa El Chiringuito flagraram Kylian Mbappé deixando o CT gargalhando. O deboche do camisa 9 diante do acontecimento interno e do ferimento de um companheiro de equipe caiu como uma bomba entre os torcedores. Nesta sexta, o atacante voltou a se reapresentar exibindo o mesmo semblante risonho.

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Ironicamente, os números de Mbappé são incontestáveis: 47 gols e 8 assistências em 47 jogos. Ele deve terminar o ano como artilheiro da La Liga e até da Champions League (mesmo com o time eliminado nas quartas). Porém, a "falta de profissionalismo", citada por fontes internas após sua recente viagem de lazer à Itália com sua namorada durante uma recuperação de lesão, pesou mais que os gols.

O momento esportivo do clube apenas joga gasolina no fogo. Fora da Champions, da Copa do Rei e tendo perdido a Supercopa para o rival, o Real Madrid vê o Barcelona liderar a La Liga com 11 pontos de vantagem.

No próximo domingo, as equipes se enfrentam em um clássico que pode ser o ultimato: se o Barça vencer, comemora o título espanhol. Mbappé, que voltou aos treinos após lesão muscular, ainda é dúvida para a partida, mas sua presença (ou ausência) já divide uma torcida que parece ter perdido a paciência com o astro francês.

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