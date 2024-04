Pepê, ex-Grêmio, atinge marca importante na carreira e comemora: ‘Fazem parte do meu desenvolvimento profissional’

Pepê vive boa fase como artilheiro do Porto (Divulgação/Porto)







Publicada em 22/04/2024 - 16:18

A vitória do Porto por 2 a 1 sobre o Casa Pia, neste domingo (21), pelo Campeonato Português, foi a partida de número 300 do brasileiro Pepê como profissional. O atacante disputou 13 jogos pelo Foz do Iguaçu, 144 pelo Grêmio e 142 pelo Porto. Chamado duas vezes para a Seleção Brasileira, o camisa 11 disputou apenas um jogo com a Amarelinha.

- Só tenho que agradecer a todos os que estiveram ao meu lado durante essa caminhada, familiares, amigos, atletas, comissões técnicas, dirigentes. Todos fazem parte do meu desenvolvimento profissional e pessoal. Que venham mais 300, 400… - comemorou.

A força física e a versatilidade para atuar em várias posições são fatores importantes para o ex-Grêmio alcançar a marca de 300 partidas. Na temporada 2022/23, Pepê ficou fora de apenas uma partida do Porto, em um total de 55 jogos, e se tornou o jogador que mais vezes entrou em campo em uma temporada com a camisa dos Dragões.

Em 2023/24, Pepê é o atleta com maior número de jogos pelo time português, até agora com 46 partidas disputadas. Pelo Porto, o brasileiro atuou em todas as posições do ataque, meio-campo centralizado, pelas pontas e até nas laterais direita e esquerda.

Mesmo atuando em diversos jogos como lateral, a atual temporada é a que Pepê mais vezes balançou as redes adversárias com a camisa do Porto. Até o momento foram sete gols marcados.

Ao longo dos 300 jogos, o brasileiro conquistou nove títulos: quatro campeonatos gaúchos, um Campeonato Português, duas Taças de Portugal, uma SuperTaça e uma Taça da Liga de Portugal.

