Pep Guardiola demonstra incerteza sobre futuro de Ederson no Manchester City

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 05:30 • Manchester (ING)

Ederson, goleiro do Manchester City e da Seleção Brasileira, não teve a permanência assegurada pelo treinador Pep Guardiola. Em entrevista na última quarta, o espanhol não cravou que o defensor seguirá no clube. Após sete temporadas, o atleta pode encerrar a passagem vitoriosa pela Inglaterra: ele negocia com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Em declaração, o treinador do Manchester City evitou afirmar sobre o futuro, mas fez um apelo a favor da permanência do goleiro.

-Gostaria que ele ficasse, mas isso depende dos outros clubes. Não sei qual é a situação. Não houve contatos nos últimos dias. É uma questão de treino, de estar conosco até ao final da janela de transferências e logo veremos.

Ederson é visado pelo mercado saudita desde o início da janela: antes de negociar com o Al-Ittihad, o goleiro chegou a conversar com o Al-Nassr, que acabou optando por assinar com outro brasileiro para a posição, Bento. Com o fracasso na negociação rival, os Tigres se colocaram como um possível destino para o jogador.

De acordo com a imprensa britânica, o Manchester City ainda não recebeu propostas agradáveis pelo goleiro. A pedida do time inglês é a partir de R$ 300 milhões, e em um primeiro contato, o Al-Ittihad teria oferecido um valor próximo a R$ 150 milhões. As negociações seguem.

Relacionado para a pré-temporada dos Cityzens nos Estados Unidos, Ederson continua as negociações para selar seu futuro. Pelo Manchester City, o goleiro completou 332 partida e conquistou 17 troféus, incluindo os inéditos Mundial de Clubes e Champions League.