Paulo Vitor espera que classificação na Taça marque virada do AFS

O zagueiro brasileiro Paulo Vitor, atualmente emprestado ao AFS até o fim da temporada 2025/26, acredita que a classificação para as oitavas de final da Taça de Portugal pode marcar o início de uma mudança no cenário da equipe. Lanterna do Campeonato Português, o clube vive um período de instabilidade, apesar das atuações consideradas consistentes pelo defensor. Segundo ele, o grupo trabalha para transformar desempenho em resultados.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Tem sido uma temporada difícil até aqui. Nossa equipe tem tido boas atuações, mas não estamos conseguindo o resultado positivo. Porém, seguimos trabalhando muito forte para superar esse momento incômodo na primeira divisão de Portugal — afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

Classificação na Taça como ponto de virada

No último sábado (22), o AFS superou o Académico de Viseu nos pênaltis por 7 a 6, após empate sem gols no tempo normal. O resultado manteve a equipe viva na disputa e, segundo Paulo Vitor, representa um ganho de moral importante para a sequência da temporada.

— É uma classificação que dá moral para nossa equipe. Eliminamos um forte adversário. Seguimos o nosso caminho na Taça e isso também melhora a confiança da equipe para conseguir nossos objetivos no Campeonato Português — completou.

continua após a publicidade

Trajetória recente do defensor

A passagem atual pelo futebol português é a segunda da carreira de Paulo Vitor. Após deixar o Botafogo-PB em 2022, o zagueiro defendeu o Nacional da Ilha da Madeira por duas temporadas, disputando 56 jogos e sendo peça relevante no acesso à primeira divisão em 2023/24. No último ano pelo clube, esteve em campo em 32 das 34 partidas da Liga Portugal 2, destacando-se pela regularidade e liderança.

Seu desempenho o levou ao Akron, da Rússia, onde permanece vinculado até 2028 e disputou 19 jogos na temporada 2024/25, contribuindo para a permanência do time na elite do país. Agora, busca ajudar o AFS a reagir tanto na Taça quanto na liga nacional.

Paulo Vitor é zagueiro do AFS (Foto: Divulgação/AFS)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial