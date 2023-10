Em seu lugar, quem assume é Filippo Inzaghi. Ídolo do Milan e campeão do mundo com a seleção italiana em 2006, o ex-centroavante ainda não teve um trabalho brilhante na área técnica, tendo fracassado com o Rossonero em 2014-15 e assumido apenas times de escalões mais baixos no país da Velha Bota. Vladimir Petkovic e Luca Gotti eram outras dois nomes listados internamente, mas Inzaghi, mesmo sem repetir o sucesso de seu irmão Simone (atualmente na Inter de Milão) foi o favorito da diretoria.