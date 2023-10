Principal atleta do tiro com arco na atualidade, Marcus D'Almeida quer deixar um legado para as crianças. O atleta treina até hoje na cidade onde foi criado, Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, ele convive com várias crianças e adolescentes. Em entrevista ao Lance!, Marcus contou como faz para ajudar no desenvolvimento desses jovens.