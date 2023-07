O jogo teve diversas estrelas dos dois lados em campo. Pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo foi titular, assim como Seko Fofana e Brozovic, adquiridos nesta janela pelo time do também recém-contratado Luís Castro. Já no lado do PSG, Skriniar, Asensio, Ugarte e Lucas Hernández estiveram entre os jogadores em campo. Neymar, porém, ficou apenas de tênis no banco de reservas. Um dos atletas que entraram foi o irmão de Kylian Mbappé, Ethan. O camisa 7 sequer viajou para a disputa da pré-temporada na Ásia e ainda resolve a situação de sua saída do clube parisiense.