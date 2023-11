A seleção do Paraguai vai receber a Colômbia nesta terça-feira (21), às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em jogo válido pela 6ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os paraguaios empataram em 0 a 0 com o Chile e estão na 7ª colocação; já a equipe colombiana vem de vitória por 2 a 1 contra o Brasil e está na 3ª posição na tabela. A partida terá transmissão do SporTV.