Paquetá marca, e West Ham vence Newcastle na Premier League
Hammers seguem na luta para escapar da zona de rebaixamento
O West Ham derrotou o Newcastle por 3 a 1, pela 10ª rodada da Premier League, neste domingo (2), no Estádio Olímpico. Os visitantes abriram o placar com Murphy, mas os Hammers viraram com gols de Lucas Paquetá e Botman, que marcou contra, ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Soucek deu números finais ao duelo.
Como foi West Ham x Newcastle?
Em um início de jogo emocionante, o West Ham criou a primeira boa chance com Bowen recebendo uma bola na entrada da área e carimbando a trave de Nick Pope. E no contra-ataque, o Newcastle abriu o placar aos três minutos após Murphy ser servido pelo lado direito, limpado a marcação e batido cruzado para superar Aréola e balançar as redes. Na sequência, o árbitro da partida marcou um pênalti em favor dos Hammers, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Após o susto, o Newcastle quase ampliou com Murphy recebendo um passe de Woltemade na área e batendo de canhota para defesa de Aréola.
Na reta final, o West Ham cresceu e quase empatou com Paquetá cobrando uma falta rasteira para grande intervenção de Nick Pope. Em uma cobrança de escanteio, Kilman aproveitou a bola cruzara e cabeceou para outra grande defesa do goleiro rival. E aos 34 minutos, Paquetá recebeu uma bola de fora da área e bateu no cantinho para empatar a partida. Os visitantes responderam com Gordon recebendo uma bola e batendo firme para boa defesa de Aréola. Nos acréscimos, Joelinton fez grande jogada individual pela esquerda, limpou dois marcadores e bateu rasteiro, mas o goleiro francês impediu o segundo gol do Newcastle com a ponta dos dedos. E aos 49 minutos, Wan-Bissaka chegou pelo lado direito, cruzou rasteiro e Botman desviou de carrinho contra a própria meta.
No segundo tempo, o Newcastle encontrou muita dificuldade em reagir, tendo criado a primeira chance com Murphy aproveitando uma sobra de um cruzamento na área, mas finalizando pela linha de fundo. Aos 22 minutos, o West Ham chegou a ampliar o placar com Potts, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico de Soucek, que deu a assistência para o jovem de 22 anos. Na reta final, Bowen teve outra chance de ampliar para os Hammers com uma chegada pelo lado esquerdo da área, mas o chute saiu por cima da meta de Pope. E no último lance do jogo, Paquetá iniciou um contra-ataque, tocou para Bowen, que finalizou para defesa do goleiro adversário, mas Soucek aproveitou o rebote e deu números finais ao confronto.
