Paquetá fica devastado com notícia e desfalca West Ham por tempo indeterminado

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, sofreu uma lesão no tornozelo durante um treino nesta terça-feira (19) no Centro de Treinamento de Rush Green. O atleta será avaliado pelo departamento médico nesta quarta-feira (20) para averiguar a gravidade da lesão.

Segundo o jornal inglês "Standard Sport", Paquetá ficou "devastado" com a lesão. Essa é a segundo problema físico do jogador nesta temporada: o outro foi na virilha, no fim de janeiro. Por sua vez, o portal "The Athletic" informou que o camisa 10 foi retirado do treino por precaução e seguirá sendo monitorado de perto pela equipe médica do West Ham. O clube ainda não se pronunciou oficialmente.

No clube desde 2022, Paquetá é peça-chave do West Ham, com participação em 26 dos 28 jogos da equipe na temporada 2024/25, além de cinco gols marcados. Sua possível ausência representa um desafio para o clube, que ocupa a 16ª posição na Premier League, com 27 pontos, dez a mais que o Ipswich, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

No sábado (22), o West Ham encara o vice-líder Arsenal, às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, em duelo válido pela 26ª rodada da Premier League.

Paquetá em ação na partida entre Manchester City e West Ham, em 2023 (Foto: Oli Scarff/AFP)

CPI das Apostas

Afastado por tempo indeterminado pela lesão, Paquetá enfrenta situação delicada fora de campo. Segundo a reportagem de Lauro Jardim, do jornal "O Globo", a CPI das Apostas acredita que tem materiais que reforçam as suspeitas de participação do meia no esquema. As provas indicariam que ele forçou receber cartões amarelos em diversos jogos do West Ham, e que familiares do atleta teriam sido beneficiados financeiramente ao apostar nessas estatísticas nas casas de aposta.