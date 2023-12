O Benfica venceu o RB Leipzig por 3 a 1 nesta terça-feira (12) e ficou com a terceira posição do Grupo D, garantindo uma vaga na Europa League. A partida contou com um golaço do brasileiro Arthur Cabral para sacramentar a vitória do time português já nos acréscimos. Arthur saiu do banco de reservas e foi o herói do Benfica, marcando um gol de letra que garantiu, pelo menos, uma vaga na Europa League após uma campanha decepcionante da equipe na Champions.