Jogando diante do seu torcedor no Estádio do Dragão, o Porto não teve dificuldades para explorar os espaços na defesa do Shakhtar e dominou a partida do começo ao fim. Os Dragões contaram com noite inspirada do brasileiro Galeno, autor de dois gols e uma assistência, para selar a vitória e a vaga ao mata-mata da Champions League.