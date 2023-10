A Fifa anunciou nesta quarta-feira (4) que seis países irão sediar a Copa do Mundo de 2030, espalhados por três continentes: América do Sul, África e Europa. As nações-sede são: Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Espanha e Portugal. A ideia da entidade é sediar os jogos inaugurais da competição no continente sul-americano, em especial no Estádio Centenário de Montevidéu, palco da primeira decisão de Copa do Mundo.