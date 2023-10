LANTERNA E SEM VENCER

Na última colocação, o Lyon vem deixando seus torcedores revoltados com a situação do clube, que ainda não venceu no campeonato. Nas nove partidas que disputou, empatou três e perdeu seis jogos. O time do técnico e ex-jogador, Fabio Grosso precisa dar uma resposta para se salvar de um rebaixamento histórico.