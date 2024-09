Oliveira projeta ciclo vitorioso no Japão e fala sobre convívio com brasileiros

Oliveira em ação pelo Kyoto Sanga (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:42 • Kyoto (JAP)

Após passagem no Valladolid, da Espanha, Lucas Oliveira resolveu continuar no exterior, mas dessa vez mudando não só de país mas também de continente. Pela primeira vez atuando na Ásia, o zagueiro é um reforços do Kyoto Sanga para a temporada.

Com passagens por Tigres do Brasil, Atlético-GO e Cruzeiro no Brasil, o jogador comentou sobre o momento em que bateu o martelo para se transferir para o futebol japonês. Lucas também falou sobre a relação com os brasileiros Murilo e Rafael Elias, que atuam no mesmo clube.

- Não foi uma decisão fácil, eu conversei com a minha família e vimos que essa seria a melhor opção. Tive algumas propostas na mesa, mas o projeto aqui do clube me chamou atenção e estou muito feliz aqui. Espero que seja um ciclo muito vitorioso. Sobre a questão da adaptação, eu, Rafael e Murilo estamos sempre juntos. Inclusive moramos no mesmo prédio e isso facilita, podemos ajudar um ao outro. O idioma complica bastante, mas o clube tem tradutor, a tecnologia com celular também ajuda, então são dificuldades mas nada que não dê para supera - ponderou.

Questionado sobre as campanhas ruins do Kyoto Sanga na última temporada, Oliveira se demonstrou por dentro do assunto, mas acredita numa reviravolta. Apesar da confiança, o atleta pede calma nesse momento para depois prosperar outros objetivos:

- Sabemos que o clube não vinha de um bom momento, mas acreditamos que isso poderia mudar, viemos pra ajudar, e graças a Deus isso tá acontecendo. Nosso objetivo no momento é pontuar, pra poder respirar um pouco e assim pensar em coisas maiores. Precisamos ir aos poucos, um passo de cada vez para alcançar voos maiores nas competições - concluiu.

Oliveira, do Kyoto Sanga (Foto: Divulgação)