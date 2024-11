Olheiro Lance!: brasileiros para acompanhar na rodada da Europa League

Gabriel Sara, Pepê e Taison são alguns dos brasileiros que valem a atenção na quarta rodada da Europa League (Fotos: Divulgação; Divulgação; Sakis Mitrolidis / AFP)







A Uefa Europa League chega à metade de sua fase de liga nesta quinta-feira (7), com o complemento da quarta rodada da competição. Ao todo, serão 17 partidas e, em algumas delas, com brasileiros em destaque, especialmente em jogos que podem definir a parte de cima da tabela.

Pensando nisso, o Olheiro Lance! trouxe seis destes jogadores para acompanhar de perto na rodada, com direito a jogador de seleção brasileira. Veja a lista a seguir.

Rodinei, lateral-direito - Olympiacos (Grécia)

Velho conhecido da torcida do Flamengo, o lateral-direito é titular absoluto do time grego, pelo qual faturou a última edição da Uefa Conference League. Na atual temporada, acumula dois gols e quatro assistências - sendo uma delas na própria Europa League.

Nesta rodada, Rodinei e o Olympiacos encaram o Rangers (Escócia) às 14h45 (hora de Brasília), em confronto direto na parte de cima da tabela. Em caso de vitória, os gregos alcançam os nove pontos e se igualam aos atuais líderes da classificação (Lazio, Tottenham e Anderlecht).

Rodinei é titular absoluto do Olympiacos, da Grécia (Foto: Divulgação / Olympiacos)

Gabriel Sara, meio-campista - Galatasaray (Turquia)

O jogador revelado pelo São Paulo chegou ao clube turco na atual temporada e já é destaque da equipe, com dois gols e seis assistências em apenas 14 jogos disputados. Na última partida pela Europa League, diante do Elfsborg (Suécia), o meio-campista participou de dois gols e ajudou a colocar sua equipe na quinta posição da tabela, com sete pontos.

O adversário desta rodada é o Tottenham (Inglaterra), um dos líderes da competição. A bola rola a partir das 14h45 (hora de Brasília).

Gabriel Sara tem brilhado no meio-campo do Galatasaray na atual temporada (Foto: Divulgação)

Abner, lateral-esquerdo - Lyon (França)

A lista também conta com jogador da Seleção Brasileira: destaque do Lyon na atual temporada, o lateral-esquerdo Abner foi titular da Amarelinha nas últimas duas partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Chile e Peru, e novamente convocado para os duelos da próxima Data Fifa, contra Venezuela e Uruguai.

Com estilo de jogo bastante ofensivo - se comporta praticamente como um ponta durante os jogos - Abner marcou um gol em oito partidas na temporada. O adversário nesta quinta-feira é o Hoffenheim (Alemanha), em jogo marcado para às 17h (hora de Brasília).

Abner, jogador do Lyon convocado para Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Pepê, atacante - Porto (Portugal)

Com quatro gols e duas assistências na temporada, o atacante tem desequilibrado a favor do clube português com seus dribles e jogadas em velocidade. O adversário nesta rodada da Europa League será a Lazio (Itália), que lidera a classificação do torneio. A bola rola às 17h (hora de Brasília).

Pepê é uma das pcincipais armas ofensivas do Porto na disputa da Europa League (Foto: Divulgação/FC Porto)

Fred, meio-campista - Fenerbahçe (Turquia)

Em sua segunda temporada no clube turco, o volante com passagem pelo Manchester United e pela Seleção Brasileira é titular absoluto do meio-campo do técnico José Mourinho. Entretanto, a campanha na Europa League decepciona: com dois empates e apenas uma vitória, o Fenerbahçe ocupa apenas a 15ª posição da tabela. O adversário na rodada é o AZ Alkmaar (Holanda), em jogo marcado para as 17h (hora de Brasília).

Após trabalharem juntos no Manchester United, o volante Fred (foto) e o técnico José Mourinho se reencontraram no Fenerbahçe (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Taison, atacante - PAOK (Grécia)

O veterano, revelado pelo Internacional, defende o clube grego desde janeiro de 2023 e encara o Manchester United (Inglaterra) nesta rodada da Europa League, às 17h (hora de Brasília). Na atual temporada, Taison acumula quatro gols e um passe para gol - justamente na Europa League.

Taison comemora gol marcado pelo PAOK, da Grécia (Foto: Sakis Mitrolidis / AFP)

