No início de 2023, Cano criou muita expectativa após ter sido artilheiro do Brasileirão 2022 com 26 gols marcados. No entanto, o início do camisa 14 no Campeonato Carioca não foi como esperado. Em quatro partidas, o centroavante passou em branco contra Resende, Madureira, Botafogo e Volta Redonda.