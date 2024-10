Novo Firmino? Em alta, atacante brinca com comparação: ‘Parece um pouco’

Matheus Saldanha é destaque do Ferencvaros, da Hungria, no início da temporada (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

A comparação com Roberto Firmino, ex-atacante do Liverpool e da Seleção Brasileira, tem se tornado cada vez mais comum no cotidiano de Matheus Saldanha, centroavante brasileiro revelado pelo Bahia. A semelhança física é evidente, mas, dentro de campo, o oportunismo do camisa onze, semelhante ao do atual jogador do Al-Ahli, tem chamado atenção nos gramados húngaros, pelo Ferencvaros.

Em entrevista ao Lance!, o atacante brincou com as comparações com Roberto Firmino:

-Eu tenho visto alguns memes, o pessoal se diverte, né?! Até parece um pouco (risos). Mas é uma honra ser comparado com ele, é um grande craque, multicampeão, fazedor de gols. Com certeza me inspira a alcançar grandes objetivos. Tudo, é claro, na devida proporção - brincou o atacante, sobre os memes envolvendo o ex-atacante do Liverpool.

Comparado a Firmino, Matheus Saldanha foi autor de hat-trick pelo Ferencvaros, na liga húngara (Foto: Reprodução/Instagram)

'Novo Firmino' está em alta na Europa

Matheus Saldanha chegou ao Ferencvaros após temporada de muito destaque no Partizan, da Sérvia. Em 2023-24, foram 18 gols e cinco assistências em 33 partidas. De clube novo, o atacante não parece ter sentido as dificuldades de adaptação e projeta o futuro na temporada atual.

-Tem sido um bom começo. Ainda estou naquele processo de adaptação, mas tá tudo correndo bem. Os gols também ajudam, já tive grandes apresentações e a chance de enfrentar o Tottenham na Europa League, uma baita equipe

Desde a estreia pelo time, em setembro, são sete gols em sete partidas. Agora, o grande desafio para o 'sósia do Firmino' é balançar as redes pela Conference League, competição em que o time húngaro enfrentará o Nice nesta quarta-feira (24). A bola rola às 13h45 (de Brasília), na Groupama Arena.

