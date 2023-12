Nesta sexta-feira (15), às 17h (horário de Brasília), o Tottenham de Ange Postecoglou visita o Nottingham Forest no City Ground, em Nottingham (ING), em jogo válido pela 17ª rodada da Premier League. Os Spurs precisam vencer para seguir buscando uma vaga no G4, enquanto os donos da casa tem no triunfo uma oportunidade de respirar na fuga do Z3. O jogo será transmitido pela ESPN e pelo Star+.