Carlos Miguel é anunciado pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução)







Publicada em 09/07/2024 - 09:43 • Nottingham (ING) • Atualizada em 09/07/2024 - 11:24

O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou, na manhã desta terça-feira (9), a contratação de Carlos Miguel, goleiro ex-Corinthians. O acordo terá duração de quatro anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2028. Em nota, o clube paulista informou a saída.

- O Sport Club Corinthians Paulista concluiu a negociação do goleiro Carlos Miguel para o Nottingham Forest Football Club, da Inglaterra. A equipe britânica pagou a multa rescisória para adquirir o atleta. O Corinthians deseja sucesso ao goleiro na sequência de sua carreira.

A compra foi executada no valor de 4 milhões de euros (R$ 23 milhões na cotação atual), multa rescisória do atleta junto ao Timão. Sua mudança, porém, foi conturbada: a diretoria afirmou ter tentado uma renovação contratual, enquanto o arqueiro negou qualquer conversa por uma extensão.

- Só de ver o estádio e sentir a energia dele, já estou ansioso para entrar em campo e ajudar o Forest a vencer. Meu principal objetivo é me tornar parte importante desse time, um gigante na história do futebol. Eu quero um lugar no museu como os ídolos - afirmou.

Carlos Miguel fez 25 partidas com a camisa do Corinthians. O goleiro tomou a posição de titular de Cássio com o técnico António Oliveira, e se firmou de vez após a ida do ex-capitão rumo ao Cruzeiro.

🔢 Veja os números do goleiro pelo Timão:

⚽ 25 jogos

🧤 95 defesas

🥅 14 gols sofridos

🔣 87% bolas defendidas

🛡️ 13 jogos sem sofrer gols

✅ 16 vitórias

🟰 6 empates

❌ 3 derrotas

💯 72% aproveitamento

