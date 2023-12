⚽COMO FOI A PARTIDA?

O time da casa começou pressionando e Conor Gallagher quase abriu o placar em um chute colocado que parou no travessão. Minutos depois, o Newcastle foi para o ataque com Callum Wilson, cercado por dois, perdeu a bola, mas em erro de domínio grotesco do zagueiro Badiashille, o atacante dos Magpies aproveitou e abriu o placar.