Rossi prevê estreia do Flamengo na Libertadores com mesmo cenário de clássico com Vasco

O Flamengo estreia na Libertadores na noite desta quinta-feira (3), quando encara o Deportivo Táchira, na Venezuela, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo C da competição. Na véspera do confronto, o goleiro Rossi projetou a partida, acreditando que contará com um cenário parecido com o clássico com o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca.

- A gente sabe que vai ser um jogo disputado. Acho que o que nos espera lá é um jogo parecido com o que foi, talvez, o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco. Aquele jogo que vai ter muita disputa de bola, então tem que saber o que vamos encontrar lá e estarmos preparados para isso - iniciou Rossi, em entrevista à "FlamengoTV".

Rossi projeta estreia do Flamengo na Libertadores (Foto: Paula Reis/Flamengo)

- Um campo onde talvez a gente não esteja acostumado, não vai ter tempo de se acostumar. Uma bola também que muda para nós. Então é uma adaptação rápida que temos que fazer. Mas não é desculpa nenhuma porque defendemos o escudo do Flamengo, temos que responder da melhor maneira porque temos que representar o Flamengo da melhor forma - completou.

No confronto contra o rival, a equipe de Filipe Luís venceu por 3 a 1 no placar agaregado. Na final bateu o Fluminense.

Expectativa pela vitória na estreia na Libertadores

Rossi acredita que o Flamengo está pronto para iniciar a competição com o vitória.

- Acho que todo mundo está pronto para conseguir jogar, para poder fazer o que o Filipe (Luís) quer. A expectativa é muito grande, jogo importante para nós. Tentar começar a competição com uma vitória seria melhor ainda, mas temos um jogo pela frente para jogar - aafirmou.

