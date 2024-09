Neymar impressiona em treino de finalizações do Al-Hilal e torcedores imploram: ‘Volta logo’

Neymar, jogador do Al-Hilal (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 13:23 • Rio de Janeiro

Neymar, atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, está cada dia mais próximo de voltar aos gramados após lesionar o ligamento do joelho esquerdo em partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Uruguai, em outubro do ano passado. Nos últimos dias, viralizou um treinamento de finalizações do jogador ao lado dos companheiros de time Malcom, Marcos Leonardo e João Cancelo.

A pontaria de Neymar estava calibrada. Alguns torcedores que assistiram aos golaços marcados não esconderam a saudade de ver o atacante de volta aos gramados. Confira o vídeo e as reações dos internautas!

Torcedores suplicam pelo retorno de Neymar

Torcedores reagem ao vídeo de Neymar pelo Al Hilal (Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

