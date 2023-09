Sob o comando de Eddie Howe, a equipe do Newcastle vem jogando um grande futebol nos últimos meses. Após três derrotas seguidas na Premier League, a equipe espantou qualquer dúvida com a goleada e saltou para a oitava colocação na tabela. Só neste domingo, os Magpies marcaram mais gols do que Manchester United (7) e Chelsea (5) em toda a temporada. Além disso, o passeio entra para o top 10 de placares elásticos na era Premier League, ficando a um gol do recorde detido pelo Leicester, após vencer o Southampton por 9 a 0 em 2019.