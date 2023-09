São Paulo e Flamengo duelam neste domingo, às 16h, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, no Morumbi. Como venceu na ida, por 1 a 0, o Tricolor do Morumbi tem a vantagem do empate para ser campeão. Já o Rubro-Negro precisa da vitória por dois gols de diferença para levar o título. Em caso de vitória do time carioca por um gol de diferença, teremos uma disputa de pênaltis.