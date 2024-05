Ancelotti dispara antes de decisão contra o Bayern: ‘Noite mágica’

(Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)







07/05/2024

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu entrevista coletiva um dia antes da partida de volta das semifinais da Champions League, contra o Bayern de Munique. O italiano demonstrou bastante confiança em poder viver outra 'noite mágica' nesta quarta-feira (8), mas admite seu respeito por um adversário como esse.

- Temos uma grande ilusão porque pode ser outra noite mágica para nós, para nossa torcida. Temos que tentar dar o nosso melhor. São semifinais. Estamos muito entusiasmados porque é uma grande oportunidade de chegar à final - disse Ancelotti.

Mesmo com o empate em 2 a 2 na ida em Munique, a partida da volta está aberta no Santiago Bernabéu, e considerou que ambas as equipes são semelhantes em tradição no torneio continental. Afinal, os Bávaros e os Blancos são as equipes que mais participaram de semifinais da competição europeia.

- São clubes que têm uma grande tradição, uma grande história, com muito sucesso na Champions. Nós nos respeitamos, é justo que seja assim. É preciso respeitar o adversário porque se saiu melhor no jogo de ida - assumiu o treinador.

Outro nome da equipe madridista que falou sobre a decisão mais importante da temporada até aqui foi o lateral direito Dani Carvajal. O pentacampeão da Liga dos Campeões deixou claro a necessidade de estar focado a todo momento contra o time alemão.

- Quando chega uma segunda mão das semifinais da Champions, a própria motivação da partida faz com que seu nível de atenção seja máximo, sabendo que temos pela frente um grande rival, um histórico do futebol - afirmou o lateral merengue, na mesma coletiva de imprensa no centro de treinamento em Valdebebas.

Para garantir a vaga na final em Londres, algum dos times precisa vencer para classificar, enquanto um empate resultará em penalidades.