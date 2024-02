Neste sábado (17), às 11h (horário de Brasília), o Napoli recebe o Genoa no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa, atuais campeões, vivem momento inconstante e estão apenas em nono, a sete pontos da zona continental; os visitantes fazem campanha sem brilho, mas longe do rebaixamento, estão em 12º, com 29 pontos. O jogo terá transmissão da ESPN 3 e do Star+.