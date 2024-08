Nacional pagará salário de Izquierdo à familia pelos próximos anos

Izquierdo faleceu na última terça-feira (Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 12:40 • São Paulo (SP)

Em entrevista concedida durante o velório do zagueiro Izquierdo, Alejandro Balbi, presidente do Nacional-URU, informou que a família seguirá recebendo o salário do jogador pelos próximos oito anos.

Na última terça-feira (27), Juan Izquierdo faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória.

- Está escrito no estatuto da AUF. Uma parte importante do que se paga e recebe, neste caso a viúva e seus filhos, é pago pela AUF de acordo com o convênio e regulamento vigente - disse o mandatário.

- Muita dor. Toda essa gente que veio, e começo pelo elenco do São Paulo, presidente, dirigentes, jogadores e até torcedores do Peñarol. Fico com a resposta cívica. Estamos acompanhando a família, que está destruída. Juan era um cara íntegro, querido em todos os elencos. Me preocupa a família Izquierdo. Nós vamos seguir em frente, gravemente feridos. Eu estou destruído, mas não posso nem me colocar no lugar da família de Juan. Tem dez dias que foi pai - completou.

Entenda o caso

Durante a partida, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital. Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.

